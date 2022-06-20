Одним ударом «Калибра» уничтожено 50 украинских генералов и полковников. Сколько еще осталось?

Пуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата Черноморского флота по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Это случилось 19 июня под Днепропетровском (который на Украине переименовали в Днепр, что б не осталось и намека на то, что город носил имя русского императора, разгромившего под Полтавой шведов и предателя Мазепу). А точнее – в районе села Широкая Дача. Там на замаскированном пункте управления представители Генштаба вооруженных сил Украины проводили крупное совещание комсостава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия» и группировки «Каховка». Были там и офицеры штаба десантно-штурмовых войск, а также частей, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях. Всего – около 100 человек.

Близкие к минобороны Украины киевские эксперты и журналисты сообщают, что на совещании обсуждались разные вопросы: удержание правого берега Днепра от прорыва российских войск, подготовка наступления на Херсонском направлении, противодействие батальонным тактическим группам «москалей», которые пытаются расчленить украинскую группировку на Донбассе.

И тут в «центр принятия решений» прилетело…

Крылатая ракета «Калибр» страшным разрывом 400-килограммовой боеголовки прервала сановитое совещание. Убитых, раненых и контуженных на бэтээрах, легковых и грузовых машинах развозили по госпиталям и больницам и моргам десятками. Уже вскоре на сайтах и блогах замелькало: «Погибли 50 генералов ВСУ!». «Ракетой «Калибр» уничтожено более 50 генералов и офицеров ВСУ» (так говорится и в сводке украинского Минобороны).

А вот тут во избежание путаницы необходимы уточнения. Генералы – тоже офицеры, только высшие. А есть еще старшие – от полковника до майора. И младшие – от капитана до лейтенанта (правда, таких на «сходке» не было). Так вот, из 100 участников совещания всего погибло около 50 офицеров (из них, судя по сообщениям «многознающих» киевских блогеров, примерно 13 генералов, остальные – полковники и подполковники). Десятка три высших и старших офицеров получили тяжелые ранения и контузии. Остальным повезло. Тут надо заметить, что всего на начало российской военной специальной операции в украинской армии было 112 генералов. Если брать всю сумму генеральских и полковничьих потерь Украины в данном случае, то получается, что один «Калибр» за несколько секунд «наплодил» кучу вакансий.

Украинские офицеры на параде в Киеве, август 2021 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это серьезный удар по кадрам украинской армии. А заодно и внезапно засветившая перспектива для тех полковников, которые мечтают о штанах с лампасами (но при условии, что и к ним не прилетит «Калибр»). Конечно, минобороны Украины сумеет «заткнуть бреши» в генеральских и полковничьих рядах. Другое дело, будут ли назначенцы «равновесны» по профессиональному опыту. Впрочем, по войскам уже пошли слухи, что кадровый состав генералов и офицеров, уничтоженных накануне, будут замещать идейными националистами. Хотя быть верным «заветам» Бандеры и уметь воевать – это далеко не одно и то же.

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