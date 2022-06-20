В России открыли новую главу в истории отечественной киноиндустрии

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Roscongress Club и Ассоциация продюсеров кино и телевидения провела деловую встречу экспертов, которые обсудили сложившуюся ситуацию в отечественном кинематографе. Говорили о том, как в условиях санкций найти вариации поддержки киноиндустрии. Федор Соснов, исполнительный директор Фонда Кино, отметил, что сложившаяся ситуация – это ещё одна возможность для отечественной киноиндустрии, так как конкуренция ушла, и производство контента в России только возрастает. Эту теорию подтвердил и режиссер Алексей Учитель, сказав, что для конкуренции независимо от времени и обстоятельств «нужно копать грандиозные идеи».

Цели и задачи поддержки

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов высказал мнение, что при нынешнем разнообразии видов государственной поддержки необходимо разобраться в ее целях и задачах. Также спикер подчеркнул, что важно понимать тот факт, что поддержку государства «получить возможно, главное, чтобы представители киноиндустрий умели работать не только обособленно, но и объединялись в одно сообщество».

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Фото: Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС

Поддержка кинотеатров и анимационных фильмов

Сергей Новиков, начальник управления Администрации Президента Российской Федерации по общественным проектам отметил, что по поручению Президента РФ для поддержки киноиндустрии в новой реальности стало выделяться больше средств именно на интернет-контент. Кинотеатры же для привлечения зрителей должны сами предлагать государству варианты поддержки, например, как введение льготных билетов для школьников и пенсионеров. Также во время сессии уделили внимание и анимации. Александр Акопов, соучредитель и генеральный продюсер COSMOS Studio, заметил, что в киноиндустрии «проблем не наблюдается, а вот анимации нужна поддержка для сохранения её позиции на достаточно высоком уровне».

Начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

Какой должен быть контент

В свою очередь генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский отметил, что необходимо уделять внимание именно «качеству контента в киноиндустрии, в которое вкладывается государство для поднятия спроса». А руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что столичная мэрия решила поддерживать кинопроизводство в части кинопроката, на который пришелся особый удар.

Генеральный директор АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) Алексей Гореславский. Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство

Максим Ксензов, как генеральный директор Фонда Военкино, сообщил, что возглавляемая им организация «рассматривает широкую линейку форматов проектов для поддержки» основным условием которой является соответствие «патриотическим принципам и корректное отображение образа российского военного». Кроме того, в планы Фонда Военкино входит оказание поддержки кинозалам в военных частях и городах.

Инесса Юрченко, генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа», рассказала, что сейчас на этапе производства у них четыре проекта при поддержке Следственного комитета РФ, МВД, Росгвардии и ФСБ. А также поделилась своей историей двухлетней работы совместно с Минобороны РФ при создании военного фильма «Небо», назвав его первой картиной «о современном герое России». Её коллега по организации Сергей Щеглов, генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» предложи для дальнейшей работы изучить какие именно темы «востребованы и будут получать поддержку в реализации».

Кино в регионах

На встрече не обошли стороной и тему регионального кинопроизводства, о котором высказал ряд предложений Виктор Будилов, генпродюсер группы компаний «Гамма», активно снимающей в регионах РФ. В их число вошёл вариант о специальных тарифы на перевозку основного съемочного состава картины, «имеющей удостоверение национального фильма».