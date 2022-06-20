«Ты что такое?! Белорусская ушастая овчарка»: Опубликован первый трейлер российского фильма «Чебурашка»

В сети вышел первый тизер фильма «Чебурашка». Фото: YouTube

После возвращения прав на культового сказочного персонажа Чебурашку «Союзмультфильм» сначала выпустил 3D-продолжение советского мультфильма, а затем студия приступила к съемкам полнометражной картины по мотивам произведения Эдуарда Успенского.

И, кажется, уже есть первые плоды.

Елена Яковлева в тизере "Чебурашки".

В сети вышел первый тизер фильма «Чебурашка», снятого в живописных краях Краснодарского края и Московской области.

В семейной картине, как показано в ролике, Сергей Гармаш играет садовника, что следит за роскошным садом при помощи телескопа (как мы помним из сказки, крокодил Гена работал в зоопарке крокодилом — то есть экспонатом). Именно там и выпадает апельсиновый дождь, в результате которого мохнатый зверек и попадает в руки взрослого героя.

- Ты что такое? - спрашивает он Чебурашку. Зверушка улыбается в ответ.

В другой сцене слышно, как одна из героинь объясняет детям, что за существо перед ними.

- Белорусская ушастая овчарка (видимо, намек на белорусский виски — Авт.)!

Судя по всему, производитель фильма (Yellow, Black&White) столкнулся с трудностями при согласовании авторских прав на сказочных персонажей, поэтому все герои как бы из мира Чебурашки, но в то же время лишь пунктирно напоминают о них: Сергей Гармаш катается на мопеде с номерами «ГЕН» в оранжевом шлеме, как крокодил Гена, а Елена Яковлева ходит в шляпках, как Шапокляк.

Если садовнику, похожему на Гену, голос дал Сергей Гармаш, то Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина. Кроме того, в картине заняты актеры вселенной СТС, которых активно снимает YBW: Сергей Лавыгин, Полина Максимова и др. Выход картины на большие экраны намечен на 1 января 2023 года.