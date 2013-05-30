Министерство внутренних дел России объявило в розыск главу коммерческого «Эксперт Банка» Романа Стройкова, подозреваемого в хищении 31 млн рублей. Ранее деньги были выделены на ремонт федеральной трассы Москва-Астрахань.По имеющейся информации, банкир являлся одним из организаторов противоправной схемы, осуществлял координацию деятельности группы и общее руководство подконтрольными коммерческими фирмами.В МВД сообщают, что на момент проведения оперативно-розыскных мероприятий Стройков от следствия скрылся.В настоящее время его местонахождение не установлено. Подозреваемый объявлен в федеральный розыск.В настоящее время четверо фигурантов задержаны. В состав нее входили должностные лица федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград», ООО «Дорожно-строительная компания «Волга», а также руководители коммерческих организаций, задействованных в противоправной схеме.В ходе расследования в Москве, Тамбове и Волгограде было проведено более 20 обысков, в результате чего изъяты предметы и документы, имеющие значение для данного уголовного дела.Напомним, ранее мы писали о том, что в столице Приморья, где ранее проходил саммит АТЭС-2012, провалился асфальт.Сам саммит АТЭС прошел во Владивостоке в начале сентября этого года. В нем приняли участие делегации от 21 страны АТР. Всего мероприятие посетили около 10 тысяч человек.После этого МВД России объявило о выявлении хищения свыше 93 миллионов рублей в ходе подготовки саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.ОТ РЕДАКЦИИ:В январе 2021 года Стройков Роман Владимирович направил в редакцию KP.RU письмо, в котором заявил, что в его отношении никогда никаких уголовных дел не возбуждалось и преследований не велось. В доказательство чего были приложены документы:1. Официальное письмо ГУ МВД России по Волгоградской области о том, что 18 сентября 2013 года Роман Стройков был допрошен по уголовному делу о хищении бюджетных средств на сумму 31 194 547 рублей в качестве свидетеля, и что Стройков не является и не являлся подозреваемым по этому делу, обвинение ему не предъявлялось, мера пресечения в отношении него не избиралась.2. Справка об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданная 06 апреля 2016г. ГУ МВД России по г. Москве.