Кремль допустил принятие мер в ответ на блокировку аккаунтов Кадырова

25 Дек. 14:58 2017-12-25T14:58:59+03:00

Однако пока данный вопрос не стоит на повестке обсуждения

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В Кремле выразили обеспокоенность решением международных социальных сетей о блокировке аккаунтов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они не могут не вызывать обеспокоенность и главное это не добавляет, скажем так, реноме этим социальным сетям. Вопросы есть, все подлежит обсуждению", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, в настоящий момент возможность принятия ответных мер не обсуждается, но в будущем их введение возможно, передает ТАСС.

Напомним, ранее аккаунты Кадырова в Instagram и Facebook были заблокированы. В администрации социальных сетей этот инцидент никак не объяснили. В знак протеста многие чеченские чиновники решили удалить свои аккаунты.

В Госдуме такую ситуацию уже назвали "политикой закрытия ртов", противоречащей международному праву о свободе выражения мнений.