Медведев подписал постановление о создании шести новых ТОР в моногородах

25 Дек. 15:11 2017-12-25T15:11:19+03:00

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев, выступая в понедельник, 25 декабря, на встрече с вице-премьерами, сообщил, что подписал постановление о создании шести новых территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах.

«Я подписал постановление о создании шести новых территорий опережающего социально-экономического развития», - сказал Медведев, уточнив, что речь идет о моногородах в Тамбовской области, Ставропольском крае, в Карелии и Татарстане - о Котовске, Невинномысске, Кондопоге, Чистополе, Зеленодольске и Нижнекамске.

Как ожидается, в скором времени на этих территориях заработают разные производства. По замыслу властей, это решение позволит создать более 11 тысяч рабочих мест и снизить зависимость моногородов. «Рассчитываем, что эти ТОРы привлекут в регионы инвестиции на общую сумму в почти 50 млрд рублей», - цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, в октябре Медведев подписал постановление о создании четырех новых ТОРов — в Мордовии, Удмуртии, Ярославской и Саратовской областях.