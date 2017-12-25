Собянин выразил соболезнования родным погибших в ДТП с автобусом на западе Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал страшное ДТП, случившееся в понедельник, 25 декабря, в районе станции метро «Славянский бульвар» на западе столицы. По его словам, пассажирский транспорт, протаранивший толпу и въехавший в подземный переход, принадлежит одинцовской транспортной компании.
Также градоначальник выразил соболезнования родственникам погибших в результате аварии. По последним данным, жертвами ДТП стали пять человек.
«Возле метро "Славянский бульвар" автобус, по предварительной информации, одинцовской транспортной компании совершил наезд на пешеходов. Есть погибшие и пострадавшие. Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших», - написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.
Напомним, ранее в понедельник автобус въехал в подземный переход на западе Москвы. ДТП случилось около станции метро «Славянский бульвар».
В Москве автобус въехал в толпу пешеходов.