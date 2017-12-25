Собянин выразил соболезнования родным погибших в ДТП с автобусом на западе Москвы

25 Дек. 15:47 2017-12-25T15:48:43+03:00

Автобус въехал в подземный переход на западе Москвы. Фото: anatoliy_antonov @Instagram

По последним данным, жертвами аварии стали пять человек [видео]

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Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал страшное ДТП, случившееся в понедельник, 25 декабря, в районе станции метро «Славянский бульвар» на западе столицы. По его словам, пассажирский транспорт, протаранивший толпу и въехавший в подземный переход, принадлежит одинцовской транспортной компании.

Также градоначальник выразил соболезнования родственникам погибших в результате аварии. По последним данным, жертвами ДТП стали пять человек.

«Возле метро "Славянский бульвар" автобус, по предварительной информации, одинцовской транспортной компании совершил наезд на пешеходов. Есть погибшие и пострадавшие. Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших», - написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее в понедельник автобус въехал в подземный переход на западе Москвы. ДТП случилось около станции метро «Славянский бульвар».