Стало известно, кому принадлежит автобус въехавший в толпу в Москве
Стало известно, что пассажирский автобус, въехавший в толпу пешеходов в Москве, принадлежит "Мострансавто". Такое заявление сделали в пресс-службе компании.
"Это был рейсовый автобус с пассажирами, маршрут уточняется", — передает РБК со ссылкой на "Мострансавто".
Ранее рейсовый автобус въехал в подземный переход у метро Славянский бульвар на Можайском шоссе, где в этот момент находились люди. По предварительным данным, в результате аварии погибли пять человек, еще не менее десяти пострадали.
Считается, что автобус могла подрезать другая машина. Также рассматривается версия отказа тормозов.
На место инцидента уже прибыли кареты скорой помощи и спасательные вертолеты. В экстренных службах сообщили, что извлечением автобуса из подземного перехода займется подъемный кран.
На видео с места аварии видно, что скорость транспортного средства была достаточно высокой.