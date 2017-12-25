2017-12-25T15:51:53+03:00
Происшествия

Стало известно, кому принадлежит автобус въехавший в толпу в Москве

Ранее рейсовое транспортное средство провалилось в пешеходный переход, в результате чего погибли пять человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На месте аварии работают медики и спасатели. ФОТО anatoliy_antonov @InstagramНа месте аварии работают медики и спасатели. ФОТО anatoliy_antonov @Instagram
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Стало известно, что пассажирский автобус, въехавший в толпу пешеходов в Москве, принадлежит "Мострансавто". Такое заявление сделали в пресс-службе компании.

"Это был рейсовый автобус с пассажирами, маршрут уточняется", — передает РБК со ссылкой на "Мострансавто".

Ранее рейсовый автобус въехал в подземный переход у метро Славянский бульвар на Можайском шоссе, где в этот момент находились люди. По предварительным данным, в результате аварии погибли пять человек, еще не менее десяти пострадали.

Считается, что автобус могла подрезать другая машина. Также рассматривается версия отказа тормозов.

На место инцидента уже прибыли кареты скорой помощи и спасательные вертолеты. В экстренных службах сообщили, что извлечением автобуса из подземного перехода займется подъемный кран.

На видео с места аварии видно, что скорость транспортного средства была достаточно высокой.

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