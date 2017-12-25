2017-12-25T16:05:12+03:00
Происшествия

ДТП с автобусом на западе Москвы: многокилометровая пробка образовалась в районе аварии

Водителей просят объезжать место ДТП с автобусом на западе Москвы [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Автобус въехал в подземный переход на западе Москвы. Фото: anatoliy_antonov @InstagramАвтобус въехал в подземный переход на западе Москвы. Фото: anatoliy_antonov @Instagram
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В понедельник, 25 декабря, на Кутузовском проспекте на западе Москвы возникли затруднения в движении после ДТП с автобусом. Как уточнили в экстренных службах города, в районе метро «Славянский бульвар», где пассажирский транспорт въехал в подземный переход, образовалась пробка длиной более трех километров.

«На Кутузовском проспекте после ДТП отмечаются затруднения в движении. Пробка растет», - сказал источник ТАСС.

При этом в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали водителей объезжать район аварии. «Просим водителей объезжать данный участок по Третьему транспортному кольцу, Большой Филевской улице, Мичуринскому проспекту», - говорится в сообщении ЦОДД. Кроме того, там отмечается, что возможны кратковременные перекрытия движения сотрудниками ГИБДД для обеспечения работы оперативных служб.

Напомним, ранее в понедельник, 25 декабря, автобус въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар». По предварительной информации, погибли пять человек.

В Москве автобус въехал в толпу пешеходов.

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