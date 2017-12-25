2017-12-25T16:19:45+03:00
Происшествия

Стали известны основные версии ДТП с автобусом на западе Москвы

Как выяснилось, версия теракта в настоящее время не рассматривается [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Автобус въехал в подземный переход на западе Москвы. Фото: anatoliy_antonov @InstagramАвтобус въехал в подземный переход на западе Москвы. Фото: anatoliy_antonov @Instagram
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Стали известны основные версии ДТП с автобусом на западе Москвы. Как выяснилось, в настоящее время изучаются две возможные причины аварии: или пассажирский транспорт подрезала другая машина, или у него отказали тормоза. При этом в экстренных службах столицы уточнили, что версия теракта не рассматривается.

«Предварительно рассматриваются две версии. <...> В ситуации на месте разбираются сотрудники полиции», - сказал источник РИА Новости.

Напомним, ранее в понедельник, 25 декабря, автобус въехал в подземный пешеходный переход в районе станции метро «Славянский бульвар». По данным СМИ, в результате ДТП погибли пять человек. Между тем ГИБДД пока подтверждает гибель только четырех человек.

После случившегося на Кутузовском проспекте образовалась пробка длиной более трех километров. В связи с этим в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали водителей объезжать район аварии.

Видео с места ДТП с автобусом на Славянском бульваре.Автобус с пассажирами въехал в подземный переход на Славянском бульваре в Москве. Четверо погибшихАлександр РОГОЗА

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