Полиция задержала водителя автобуса, въехавшего в толпу людей в Москве

25 Дек. 16:26 2017-12-25T16:26:17+03:00

Им оказался гражданин России, который работает в Мострансавто уже около 17 лет

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Водитель автобуса, который въехал в толпу прохожих на западе Москвы, задержан сотрудниками правоохранительных органов. В настоящий момент дознаватель выясняет у него все обстоятельства и детали происшествия.

Сообщается, что мужчина, находившийся за рулем транспортного средства в момент аварии, является гражданином России. По данным компании-оператора автобуса, он работает в Мострансавто с 2000 года, передает РИА Новости.

Ранее в МВД РФ подчеркнули, что водитель не имеет отношения к каким-либо экстремистским организациям и, вероятнее всего, просто не справился с управлением. Между тем, пока рассматриваются несколько версий произошедшего, среди которых отказ тормозов.

Напомним, в понедельник, 25 декабря, автобус въехал в подземный пешеходный переход у станции метро "Славянский бульвар", в результате чего погибли пять человек, еще не менее десяти пострадали. На Кутузовском проспекте в районе инцидента образовалась пробка длиной более трех километров.