2017-12-25T16:34:01+03:00
Происшествия

Собянин распорядился проверить весь автобусный парк после ДТП на западе Москвы

Градоначальник пообещал провести тщательное расследование аварии
Дарья ИВАШКИНА
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Автобус въехал в многолюдный подземный переход на Кутузовском проспекте. Фото: makargeneralov @instagramАвтобус въехал в многолюдный подземный переход на Кутузовском проспекте. Фото: makargeneralov @instagram
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Мэр Москвы Сергей Собянин, прибыв на место ДТП с автобусом на западе столицы, заявил, что после страшной аварии с пассажирским транспортом он поручил провести проверку всего автобусного парка.

«Я дал команду, чтобы проверили весь автобусный парк. Мы проведем тщательное расследование», - цитирует градоначальника ТАСС.

Кстати, помимо Собянина на место ДТП прибыли заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов. Кроме того, на месте происшествия уже присутствует начальник столичной полиции Олег Баранов.

Напомним, ранее в понедельник автобус, следовавший из Сколкова до «Славянского бульвара», въехал в многолюдный подземный переход на Кутузовском проспекте. По последним данным, погибли четыре человека.

В настоящее время правоохранители рассматривают две версии произошедшего: водитель не справился с управлением или транспорт был неисправен.

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