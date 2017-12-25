ДТП с автобусом на западе Москвы: водитель заявил, что перепутал педали тормоза и газа

25 Дек. 16:45 2017-12-25T16:46:34+03:00

После ДТП с автобусом на западе Москвы мужчину, находившегося за рулем пасажирского транспорта, задержали

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Водитель автобуса, протаранивший в понедельник, 25 декабря, толпу людей в районе станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы, рассказал на допросе свою версию произошедшей аварии.

По словам мужчина, он перепутал педали тормоза и газа, когда пытался перепарковаться. А когда автобус начал скатываться в переход, он запаниковал и ничего не смог сделать, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, ранее в понедельник автобус, следовавший из Сколкова до «Славянского бульвара», въехал в многолюдный подземный переход на Кутузовском проспекте. По послежним данным, погибли четыре человека, и еще около десяти получили травмы различной степени тяжести. Водитель пассажирского транспорта был задержан.

При этом, как стало известно чуть позднее, в МВД в настоящее время рассматривают две версии ДТП: водитель не справился с управлением или транспорт был неисправен.