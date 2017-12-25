2017-12-25T16:49:23+03:00
Политика

ЦИК утвердил документы Явлинского для начала избирательной кампании

Теперь кандидат в президенты России от партии "Яблоко" может приступить к агитации и другим мероприятиям
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments17
Григорий ЯвлинскийГригорий ЯвлинскийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Центризбирком в ходе заседания проверил и утвердил документы кандидата в президенты России от партии "Яблоко" Григория Явлинского, тем самым разрешив ему проведение избирательной кампании.

Также были зарегистрированы уполномоченные политического объединения на время предвыборной гонки в числе 51 человека. Среди них председатель партии Эмилия Слабунова и двое ее заместителей - Николай Рыбаков и Александр Гнездилов.

Теперь Явлинский должен открыть специальный избирательный счет в отделении Сбербанка в Оружейном переулке, из которого и будут выделяться средства на проведение агитационных мероприятий. Максимальный размер фонда не может превышать 400 млн рублей, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что для регистрации в Центральном избирательном комитете члену партии "Яблоко" нужно собрать не менее двух миллионов подписей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Реновация» стала главным словом уходящего года в России
Путин предложил продлить амнистию капитала и отменить 13%-й налог для бизнеса, переводимого в Россию
ФИФА: Решение Мутко оставить пост главы РФС не повлияет на ЧМ – 2018 в России
Умерла актриса Хезер Мензес, сыгравшая Луизу в «Звуках музыки»
«Группа ГАЗ» об аварии на «Славянском базаре»: Похоже, водитель автобуса и не пытался тормозить
В России могут ввести сбор за утилизацию старых холодильников и телевизоров
Аналитики назвали реальную стоимость биткоина
ДТП у метро «Славянский бульвар»: мэрия Москвы опубликовала список погибших и пострадавших
ФАС начала расследование резкого роста цен на такси перед Новым годом
Путин заявил, что Россия продолжит борьбу с терроризмом в Сирии в случае необходимости
Реакция матери на возвращения сына-солдата довела интернет-пользователей до слез
Путин заявил о необходимости совершенствовать закон о СМИ-иноагентах
Кадыров создал отдельный аккаунт в Telegram для обратной связи
Экс-главу Росавиации Юрчика назначили замминистра транспорт
Путин: Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами
Генпрокурор России обратился к главе Европарламента в связи с делом Браудера
В Астане сгорела новогодняя ёлка
Силуанов: инфляция в России в 2017 году составит 2,5-2,6%
Самая дорогая ёлка в мире установлена в Белграде