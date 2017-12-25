ЦИК утвердил документы Явлинского для начала избирательной кампании

25 Дек. 16:49 2017-12-25T16:49:23+03:00

Теперь кандидат в президенты России от партии "Яблоко" может приступить к агитации и другим мероприятиям

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Центризбирком в ходе заседания проверил и утвердил документы кандидата в президенты России от партии "Яблоко" Григория Явлинского, тем самым разрешив ему проведение избирательной кампании.

Также были зарегистрированы уполномоченные политического объединения на время предвыборной гонки в числе 51 человека. Среди них председатель партии Эмилия Слабунова и двое ее заместителей - Николай Рыбаков и Александр Гнездилов.

Теперь Явлинский должен открыть специальный избирательный счет в отделении Сбербанка в Оружейном переулке, из которого и будут выделяться средства на проведение агитационных мероприятий. Максимальный размер фонда не может превышать 400 млн рублей, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что для регистрации в Центральном избирательном комитете члену партии "Яблоко" нужно собрать не менее двух миллионов подписей.