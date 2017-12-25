Пострадавших во время аварии с автобусом на Славянском бульваре доставили в Склиф и Боткинскую больницу
Видео с места ДТП с автобусом на Славянском бульваре.Автобус с пассажирами въехал в подземный переход на Славянском бульваре в Москве. Четверо погибшихАлександр РОГОЗА
Во время аварии с автобусом на Славянском бульваре на месте скончались 4 человека. Такую информацию дает Департамент здравоохранения Москвы.
- В результате аварии на Кутузовском проспекте пострадало 15 человек, - сообщили «КП» в ведомстве. - Из них 4 человека скончались на месте. Девять пострадавших госпитализированы в НИИ имени Склифосовского, Боткинскую больницу, городскую клиническую больницу № 67 имени Ворохобова, больницу имени Юдина и детскую городскую больницу имени Сперанского.
По данным Департамент здравоохранения Москвы, двоим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте. Для эвакуации пострадавших была задействована санитарная авиация.
«Медицинская помощь оказывается в полном объеме», - подчеркнули в Департаменте здравоохранения Москвы.