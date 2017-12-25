2017-12-25T16:59:25+03:00
Происшествия

Уточненные данные по ДТП с автобусом на западе Москвы: погибли четыре человека, и еще 11 пострадали

Ранее автобус въехал в подземный пешеходный переход на Кутузовском проспекте [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В Москве автобус въехал в толпу. Фото: makargeneralov @instagramВ Москве автобус въехал в толпу. Фото: makargeneralov @instagram
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В департаменте здравоохранения Москвы уточнили число погибших и пострадавших в ДТП с автобусом у станции метро «Славянский бульвар». По последним данным медиков, в результате страшной аварии погибли четыре человека, и еще 11 получили травмы различной степени тяжести.

«Четыре человека погибли на месте в результате ДТП. Еще 11 человек пострадали, из них девять человек госпитализированы, еще двоим помощь оказана на месте», - сказал сотрудник пресс-службы столичного департамента здравоохранения ТАСС.

Напомним, ранее в понедельник автобус, следовавший из Сколкова до «Славянского бульвара», въехал в подземный пешеходный переход на Кутузовском проспекте. После случившегося водитель пассажирского транспорта был задержан.

При этом, как стало известно чуть позднее, в настоящее время правоохранители рассматривают две версии ДТП: либо водитель не справился с управлением, либо транспорт был неисправен.

ДТП с автобусом на Славянском бульваре: видео.Около станции метро Славянский бульвар автобус въехал в подземный переход. Четыре человека погибли, число пострадавших - уточняется

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