Уточненные данные по ДТП с автобусом на западе Москвы: погибли четыре человека, и еще 11 пострадали
В департаменте здравоохранения Москвы уточнили число погибших и пострадавших в ДТП с автобусом у станции метро «Славянский бульвар». По последним данным медиков, в результате страшной аварии погибли четыре человека, и еще 11 получили травмы различной степени тяжести.
«Четыре человека погибли на месте в результате ДТП. Еще 11 человек пострадали, из них девять человек госпитализированы, еще двоим помощь оказана на месте», - сказал сотрудник пресс-службы столичного департамента здравоохранения ТАСС.
Напомним, ранее в понедельник автобус, следовавший из Сколкова до «Славянского бульвара», въехал в подземный пешеходный переход на Кутузовском проспекте. После случившегося водитель пассажирского транспорта был задержан.
При этом, как стало известно чуть позднее, в настоящее время правоохранители рассматривают две версии ДТП: либо водитель не справился с управлением, либо транспорт был неисправен.
ДТП с автобусом на Славянском бульваре: видео.Около станции метро Славянский бульвар автобус въехал в подземный переход. Четыре человека погибли, число пострадавших - уточняется