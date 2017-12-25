2017-12-25T17:04:19+03:00
Происшествия

По факту ДТП с автобусом на западе Москвы возбуждено уголовное дело

В рамках расследования ДТП с автобусом на западе Москвы будет назначен ряд судебных экспертиз
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На месте страшной аварии работают медики, спасатели и следователиНа месте страшной аварии работают медики, спасатели и следователиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Главное следственное управление СК России по Москву по указанию руководителя столичного главка возбудило уголовное дело по факту страшного ДТП с автобусом на западе Москвы, в результате которого погибли четыре человека, еще одиннадцать пострадали. Такое заявление опубликовано на сайте ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении.

По словам самого водителя автобуса, который уже около 17 лет работает в Мострансавто, транспортное средство само внезапно начало движение, а тормозная система отказала.

В настоящий момент на месте аварии работают следователи и криминалисты. В рамках расследования запланирован ряд судебных экспертиз, включая медицинское освидетельствование водителя автобуса и изучение технической документации.

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