2017-12-25T17:09:13+03:00
Происшествия

Пострадавшим в аварии с автобусом на "Славянском бульваре" могут выплатить до двух миллионов рублей

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал адвокат Евгений Корчаго
Елена АФОНИНАНаталья ВАРСЕГОВА
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По данным столичного Минздрава, в аварии с пассажирским автобусом на Славянском бульваре, пострадали 15 человек, 4 из них погибли. По закону их семьям и тех, и других положена компенсация.

- Есть закон об обязательном страховании автоперевозчиков, - рассказал юрист Евгений Корчаго. - Поэтому пассажиры, которые находились в салоне в момент аварии, могут претендовать на компенсацию до двух миллионов рублей, т.к., приобретя билет, они заключили договор перевозки.

- А как быть тем, кто попал под колеса автобуса?

- Они также имеют право предъявлять претензии как к перевозчику, так и к самому водителю, как виновнику ДТП.

- Насколько сложно будет получить компенсацию?

- В данных обстоятельствах это будет несложно. Авария резонансная. Правительство Москвы возьмет ситуацию под свой контроль и, возможно, установит дополнительные выплаты.

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