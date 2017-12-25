«Мострансавто»: попавший в ДТП на Кутузовском проспекте автобус находится в эксплуатации менее года

25 Дек. 17:19 2017-12-25T17:19:53+03:00

Автобус, въехавший ранее в понедельник, 25 декабря, в пешеходный переход на западе Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Также в автотранспортном предприятии заверили, что за рулем пассажирского транспорта в момент аварии был опытный водитель [видео]

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В «Мострансавто» сообщили, что автобус, въехавший ранее в понедельник, 25 декабря, в пешеходный переход на западе Москвы, был практически новым: он был выпущен в 2016 году, а в эксплуатации находится с 2017-го.

«Все автобусы, и этот в том числе, проходят предрейсовый технический контроль», - сказали в пресс-службе государственного автотранспортного предприятия ТАСС.

Кроме того, собеседник агентства уточнил, что на попавшем в аварию пассажирском транспорте была утановлена зимняя резина. Кроме того, по заверениям автоперевозчика, за рулем автобуса в момент ЧП находился опытный водитель.

Напомним, ранее в понедельник автобус въехал в подземный пешеходный переход на Кутузовском проспекте. После случившегося водитель пассажирского транспорта был задержан. По последним данным, в результате аварии погибли четыре человека, и еще 11 пострадали.

Стоит отметить, что в настоящее время рассматриваются две возможные версии ДТП: либо водитель не справился с управлением, либо транспорт был неисправен.