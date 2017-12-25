«Мострансавто»: попавший в ДТП на Кутузовском проспекте автобус находится в эксплуатации менее года
В «Мострансавто» сообщили, что автобус, въехавший ранее в понедельник, 25 декабря, в пешеходный переход на западе Москвы, был практически новым: он был выпущен в 2016 году, а в эксплуатации находится с 2017-го.
«Все автобусы, и этот в том числе, проходят предрейсовый технический контроль», - сказали в пресс-службе государственного автотранспортного предприятия ТАСС.
Кроме того, собеседник агентства уточнил, что на попавшем в аварию пассажирском транспорте была утановлена зимняя резина. Кроме того, по заверениям автоперевозчика, за рулем автобуса в момент ЧП находился опытный водитель.
Напомним, ранее в понедельник автобус въехал в подземный пешеходный переход на Кутузовском проспекте. После случившегося водитель пассажирского транспорта был задержан. По последним данным, в результате аварии погибли четыре человека, и еще 11 пострадали.
Стоит отметить, что в настоящее время рассматриваются две возможные версии ДТП: либо водитель не справился с управлением, либо транспорт был неисправен.
Видео с места ДТП с автобусом на Славянском бульваре.Автобус с пассажирами въехал в подземный переход на Славянском бульваре в Москве. Четверо погибшихАлександр РОГОЗА