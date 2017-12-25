2017-12-25T17:19:53+03:00
Происшествия

«Мострансавто»: попавший в ДТП на Кутузовском проспекте автобус находится в эксплуатации менее года

Также в автотранспортном предприятии заверили, что за рулем пассажирского транспорта в момент аварии был опытный водитель [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments20
Автобус, въехавший ранее в понедельник, 25 декабря, в пешеходный переход на западе МосквыАвтобус, въехавший ранее в понедельник, 25 декабря, в пешеходный переход на западе МосквыФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В «Мострансавто» сообщили, что автобус, въехавший ранее в понедельник, 25 декабря, в пешеходный переход на западе Москвы, был практически новым: он был выпущен в 2016 году, а в эксплуатации находится с 2017-го.

«Все автобусы, и этот в том числе, проходят предрейсовый технический контроль», - сказали в пресс-службе государственного автотранспортного предприятия ТАСС.

Кроме того, собеседник агентства уточнил, что на попавшем в аварию пассажирском транспорте была утановлена зимняя резина. Кроме того, по заверениям автоперевозчика, за рулем автобуса в момент ЧП находился опытный водитель.

Напомним, ранее в понедельник автобус въехал в подземный пешеходный переход на Кутузовском проспекте. После случившегося водитель пассажирского транспорта был задержан. По последним данным, в результате аварии погибли четыре человека, и еще 11 пострадали.

Стоит отметить, что в настоящее время рассматриваются две возможные версии ДТП: либо водитель не справился с управлением, либо транспорт был неисправен.

Видео с места ДТП с автобусом на Славянском бульваре.Автобус с пассажирами въехал в подземный переход на Славянском бульваре в Москве. Четверо погибшихАлександр РОГОЗА

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Реновация» стала главным словом уходящего года в России
Путин предложил продлить амнистию капитала и отменить 13%-й налог для бизнеса, переводимого в Россию
ФИФА: Решение Мутко оставить пост главы РФС не повлияет на ЧМ – 2018 в России
Умерла актриса Хезер Мензес, сыгравшая Луизу в «Звуках музыки»
«Группа ГАЗ» об аварии на «Славянском базаре»: Похоже, водитель автобуса и не пытался тормозить
В России могут ввести сбор за утилизацию старых холодильников и телевизоров
Аналитики назвали реальную стоимость биткоина
ДТП у метро «Славянский бульвар»: мэрия Москвы опубликовала список погибших и пострадавших
ФАС начала расследование резкого роста цен на такси перед Новым годом
Путин заявил, что Россия продолжит борьбу с терроризмом в Сирии в случае необходимости
Реакция матери на возвращения сына-солдата довела интернет-пользователей до слез
Путин заявил о необходимости совершенствовать закон о СМИ-иноагентах
Кадыров создал отдельный аккаунт в Telegram для обратной связи
Экс-главу Росавиации Юрчика назначили замминистра транспорт
Путин: Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами
Генпрокурор России обратился к главе Европарламента в связи с делом Браудера
В Астане сгорела новогодняя ёлка
Силуанов: инфляция в России в 2017 году составит 2,5-2,6%
Самая дорогая ёлка в мире установлена в Белграде