Очевидцы рассказали об аварии с автобусом на Славянском бульваре

25 Дек. 17:31 2017-12-25T17:31:38+03:00

В результате страшной аварии на Кутузовской проспекте погибли четыре человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двум молодым парням из Белоруссии чудом удалось спастись в аварии с автобусом на Славянском бульваре

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Очевидцы страшной аварии с автобусом на Славянском бульваре - двое молодых парней из Белоруссии Даниил и Дмитрий - рассказали, что в первые минуты после происшествия у подземного перехода на западе Москвы творилась полная неразбериха.

По их словам, пассажиры транспортного средства, пытаясь выбраться, разбивали стекла. Позже к ним на помощь поспешили растерянные прохожие. При этом, пожилой водитель автобуса смог самостоятельно выбраться из кабины.

Среди пострадавших также была девочка лет тринадцати на вид, вся в крови и, вероятно, с переломанными конечностями. Молодые люди вынесли ее и еще несколько человек к каретам скорой помощи. Самим парням удалось спастись, в последний момент отпрянув от влетевшего в подземный переход автобуса.

К настоящему моменту пассажирское транспортное средство уже вытащили с лестницы, но место инцидента все еще оцеплено.

Напомним, что в результате аварии погибли четыре человека, еще около одиннадцати пострадали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.