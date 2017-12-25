2017-12-25T17:34:10+03:00
Происшествия

ДТП у метро «Славянский бульвар»: прокуратура начала проверку в связи с аварией

По последним данным, в результате ДТП у метро «Славянский бульвар» погибли четыре человека [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Автобус, въехавший ранее в понедельник, 25 декабря, в пешеходный переход на западе МосквыАвтобус, въехавший ранее в понедельник, 25 декабря, в пешеходный переход на западе МосквыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В понедельник, 25 декабря, прокуратура Западного административного округа Москвы начала проверку в связи с ДТП у метро «Славянский бульвар», в результате которого погибли четыре человека.

«По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокурора города Москвы», - уточняется на сайте надзорного ведомства.

Также там отмечается, что в настоящее время на месте страшной аварии находится прокурор Западного административного округа Григорий Радионов: он координирует действия правоохранительных органов.

Напомним, ранее в понедельник автобус выехал с дороги на тротуар в районе станции метро «Славянский бульвар», после чего частично провалился в подземный пешеходный переход. По последним данным, в результате этого страшного ДТП погибли четыре человека, и еще 11 пострадали.

Видео с места ДТП с автобусом на Славянском бульваре.Автобус с пассажирами въехал в подземный переход на Славянском бульваре в Москве. Четверо погибшихАлександр РОГОЗА

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