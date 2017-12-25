ДТП у метро «Славянский бульвар»: прокуратура начала проверку в связи с аварией
В понедельник, 25 декабря, прокуратура Западного административного округа Москвы начала проверку в связи с ДТП у метро «Славянский бульвар», в результате которого погибли четыре человека.
«По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокурора города Москвы», - уточняется на сайте надзорного ведомства.
Также там отмечается, что в настоящее время на месте страшной аварии находится прокурор Западного административного округа Григорий Радионов: он координирует действия правоохранительных органов.
Напомним, ранее в понедельник автобус выехал с дороги на тротуар в районе станции метро «Славянский бульвар», после чего частично провалился в подземный пешеходный переход. По последним данным, в результате этого страшного ДТП погибли четыре человека, и еще 11 пострадали.
Видео с места ДТП с автобусом на Славянском бульваре.Автобус с пассажирами въехал в подземный переход на Славянском бульваре в Москве. Четверо погибшихАлександр РОГОЗА