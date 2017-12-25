Роскомнадзор потребует разъяснить блокировку аккаунтов Кадырова
Роскомнадзор намерен потребовать от Facebook и Instagram разъяснения причин блокировки аккаунтов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в социальных сетях. Такое заявление сделали в пресс-службе ведомства.
"Если социальные сети не разъяснят в ближайшее время причину блокировки, то такой запрос будет направлен", - передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Напомним, что ранее аккаунты главы Чечни в международных соцсетях были заблокированы. При этом, в службе поддержки компаний данный инцидент никак не объяснили.
В Кремле уже выразили обеспокоенность таким положением вещей и заявили, что в будущем могут принять ответные меры. В Госдуме же действия руководства компаний назвали "политикой закрытия ртов", подчеркнув, что таким образом пользователей лишают права на получение информации и свободу слова.
Сам Кадыров не особо расстроился блокировке и предложил создать новую социальную сеть.