2017-12-25T17:47:53+03:00
Политика

Роскомнадзор потребует разъяснить блокировку аккаунтов Кадырова

Соответствующие запросы будут направлен в Facebook и Instagram в ближайшее время
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Чечни Рамзан КадыровГлава Чечни Рамзан КадыровФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Роскомнадзор намерен потребовать от Facebook и Instagram разъяснения причин блокировки аккаунтов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в социальных сетях. Такое заявление сделали в пресс-службе ведомства.

"Если социальные сети не разъяснят в ближайшее время причину блокировки, то такой запрос будет направлен", - передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Напомним, что ранее аккаунты главы Чечни в международных соцсетях были заблокированы. При этом, в службе поддержки компаний данный инцидент никак не объяснили.

В Кремле уже выразили обеспокоенность таким положением вещей и заявили, что в будущем могут принять ответные меры. В Госдуме же действия руководства компаний назвали "политикой закрытия ртов", подчеркнув, что таким образом пользователей лишают права на получение информации и свободу слова.

Сам Кадыров не особо расстроился блокировке и предложил создать новую социальную сеть.

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