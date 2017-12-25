2017-12-25T17:49:12+03:00
Происшествия

Авария на Славянском бульваре: водитель автобуса, предположительно, был трезв

Страшная авария на Славянском бульваре произошла в понедельник днем, 25 декабря [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В Москве автобус въехал в толпу. Фото: makargeneralov @instagramВ Москве автобус въехал в толпу. Фото: makargeneralov @instagram
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По предварительным данным, водитель автобуса, въехавшего в подземный пешеходный переход на западе Москвы, был трезв в момент аварии на Славянском бульваре.

Как отметили в правоохранительных органах столицы, у мужчины не было никаких вешних признаков состояния опьянения. «У него нет внешних признаков состояния опьянения. По предварительным данным, водитель был трезвым», - сказал источник ТАСС.

При этом стражи порядка не исключают, что в момент ДТП водитель перепутал педали газа и тормоза. «Он в шоке, говорит, что ударился головой, не исключено, что он перепутал педали газа и тормоза», - добавил собеседник агентства.

Напомним, ранее в понедельник на западе Москвы автобус выехал с дороги на тротуар и провалился в подземный пешеходный переход . Случилось это в районе станции метро «Славянский бульвар». По последним данным, в результате этого страшного ДТП погибли четыре человека, и еще 11 пострадали.

ДТП с автобусом на Славянском бульваре: видео.Около станции метро Славянский бульвар автобус въехал в подземный переход. Четыре человека погибли, число пострадавших - уточняется

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