Авария на Славянском бульваре: водитель автобуса, предположительно, был трезв
По предварительным данным, водитель автобуса, въехавшего в подземный пешеходный переход на западе Москвы, был трезв в момент аварии на Славянском бульваре.
Как отметили в правоохранительных органах столицы, у мужчины не было никаких вешних признаков состояния опьянения. «У него нет внешних признаков состояния опьянения. По предварительным данным, водитель был трезвым», - сказал источник ТАСС.
При этом стражи порядка не исключают, что в момент ДТП водитель перепутал педали газа и тормоза. «Он в шоке, говорит, что ударился головой, не исключено, что он перепутал педали газа и тормоза», - добавил собеседник агентства.
Напомним, ранее в понедельник на западе Москвы автобус выехал с дороги на тротуар и провалился в подземный пешеходный переход . Случилось это в районе станции метро «Славянский бульвар». По последним данным, в результате этого страшного ДТП погибли четыре человека, и еще 11 пострадали.
ДТП с автобусом на Славянском бульваре: видео.Около станции метро Славянский бульвар автобус въехал в подземный переход. Четыре человека погибли, число пострадавших - уточняется