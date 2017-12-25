2017-12-25T18:06:21+03:00
Происшествия

ДТП с автобусом на западе Москвы: МЧС отчиталось о завершении работы спасателей на месте аварии

В результате ДТП с автобусом на западе Москвы погибли четыре человека [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Автобус, въехавший ранее в понедельник, 25 декабря, в пешеходный переход на западе МосквыАвтобус, въехавший ранее в понедельник, 25 декабря, в пешеходный переход на западе МосквыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В МЧС России сообщили о завершении работы спасателей на месте ДТП с автобусом на западе Москвы.

Как уточнили в ведомстве, в ликвидации последствий аварии участвовали более 90 человек. Кроме того, для проведения эвакуации людей были привлечены два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ), а также кареты скорой помощи.

Также в министерстве отметили, что в связи со случившимся МЧС открыло «горячую линию» психологической помощи пострадавшим и родственникам погибших в ДТП - 8-800-775-17-17. «Организовано оказание экстренной психологической помощи пострадавшим, а также информирование населения по сложившейся обстановке», - говорится в сообщениеи на сайте спасательного ведомства.

Напомним, ранее в понедельник в районе станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы автобус выехал с дороги на тротуар и провалился в подземный пешеходный переход . По последним данным, в результате этого страшного ДТП погибли четыре человека, и еще 11 пострадали.

Очевидцы рассказывают о съезде автобуса в подземный переход.Автобус въехал в подземный переход у метро Славянский бульвар в Москве. Корреспондент «КП» пообщался с очевидцами аварииАлександр РОГОЗА

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