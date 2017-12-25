2017-12-25T18:17:04+03:00
Происшествия

Опубликован список жертв и пострадавших в аварии с автобусом на Славянском бульваре

В ДТП погибли 4 человека
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве автобус въехал в толпу. Фото: makargeneralov @instagramВ Москве автобус въехал в толпу. Фото: makargeneralov @instagram
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Установлены личности двух погибших в аварии с автобусом у метро «Славянский бульвар» в Москве. Также стали известны фамилии пострадавших в результате ДТП.

Жертвами происшествия стали:

1. Михайлова Е., 38 лет;

2. Карпов А., 27 лет;

3. Мужчина, 45 лет;

4. Подросток, 17 лет.

Травмы различной степени тяжести в результате аварии получили:

1. Бабич. Л., 54 года;

2. Подросток, 16 лет;

3. Дороган М., 45 лет;

4. Дронова А., 27 лет;

5. Кузнецов А., 20 лет;

6. Калнишка Ю., 41 год;

7. Титова Н., 34 года;

8. Лысенко Н., 46 лет;

9. Тихонов В., 58 лет;

10. Щербаков В., 48 лет;

11. Удалова Л., 57 лет.

Списки погибших и раненых публикует газета «Известия».

ДТП с участием пассажирского автобуса на Славянском бульваре произошло 25 декабря. Общественный транспорт выехал с дороги на тротуар, после чего частично провалился в пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы.

В настоящее время спасательные работы на месте аварии уже завершены, все пострадавшие доставлены в больницу.

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