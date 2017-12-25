Опубликован список жертв и пострадавших в аварии с автобусом на Славянском бульваре
Установлены личности двух погибших в аварии с автобусом у метро «Славянский бульвар» в Москве. Также стали известны фамилии пострадавших в результате ДТП.
Жертвами происшествия стали:
1. Михайлова Е., 38 лет;
2. Карпов А., 27 лет;
3. Мужчина, 45 лет;
4. Подросток, 17 лет.
Травмы различной степени тяжести в результате аварии получили:
1. Бабич. Л., 54 года;
2. Подросток, 16 лет;
3. Дороган М., 45 лет;
4. Дронова А., 27 лет;
5. Кузнецов А., 20 лет;
6. Калнишка Ю., 41 год;
7. Титова Н., 34 года;
8. Лысенко Н., 46 лет;
9. Тихонов В., 58 лет;
10. Щербаков В., 48 лет;
11. Удалова Л., 57 лет.
Списки погибших и раненых публикует газета «Известия».
ДТП с участием пассажирского автобуса на Славянском бульваре произошло 25 декабря. Общественный транспорт выехал с дороги на тротуар, после чего частично провалился в пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы.
В настоящее время спасательные работы на месте аварии уже завершены, все пострадавшие доставлены в больницу.