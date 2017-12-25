2017-12-25T18:24:42+03:00
Политика

Навальный заявил о намерении обжаловать решение ЦИК

Ранее Центризбирком отказал блогеру в регистрации на президентских выборах
Дарья ИВАШКИНА
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Оппозиционер Алексей НавальныйОппозиционер Алексей НавальныйФото: Александр ГЛУЗ
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В понедельник, 25 декабря, оппозиционер Алексей Навальный заявил о намерении обжаловать решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, отказавшей ему в регистрации на президентских выборах, который намечены в нашей стране на 18 марта 2018 года.

«Мы, конечно, безусловно, обжалуем это решение везде. И в Конституционном суде, и везде, где только можно на свете», - цитирует Навального ТАСС. При этом блогер признался, что очень сильно сомневается в успехе обжалования.

Напомним, ранее в понедельник, 25 декабря, стало известно, что Центризбирком отказал в регистрации заявок, поданных «самовыдвиженцами» - оппозиционным блогером Алексеем Навальным, специалистом по журналистским расследованиям Олегом Лурье и экс-миллиардером Сергеем Полонским. При этом отмечалось, что одним из поводов для отказа Навальному стала непогашенная судимость по тяжкой статье.

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