Невеста и десять ее подруг погибли в ДТП в Нигерии

25 Дек. 18:35 2017-12-25T18:35:27+03:00

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В Нигерии свадебный кортеж попал в аварию, в результате чего погибла новобрачная и десять подружек невесты. Автомобиль, перевозивший девушке, попал ДТП в нигерийском городе Кано на северо-западе страны.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Водитель, управлявший микроавтобусом, где ехали невеста и ее близкие подруги, не справился с упралением и врезался в столб. Удар оказался настолько сильным, что автомобиль развалился на две части.

В результате происшествия восемь человек погибли на месте от полученных травм. Остальные пострадавшие были доставлены в больницу. Однако врачам удалось спасти не всех, еще три девушки скончались в медицинском учреждении. Помимо этого травмы получил водитель машины и еще три пассажира. Все они в настоящее время находятся в клинике под присмотром врачей.

Согласно предварительному расследованию, причиной ДТП стало превышение скорости, пишет «Ридус».