2017-12-25T18:46:41+03:00
Экономика

«Газпром»: долг «Нафтогаза» за три дня просрочки увеличился на $1,8 млрд

В российском холдинге рассказали о решении Стокгольмского арбитража
Дарья ИВАШКИНА
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«Газпром»: долг «Нафтогаза» за три дня просрочки увеличился на $1,8 млрд. Фото: Петр Ковалев/ТАСС«Газпром»: долг «Нафтогаза» за три дня просрочки увеличился на $1,8 млрд. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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В понедельник, 25 декабря, в «Газпроме» прокомментировали решение Стокгольмского арбитража по иску к «Нафтогазу»‍. Как отметил замглавы правления российского газового холдинга Александр Медведев, компания до сих пор не получала никаких денег от Украины, при этом долг незалежной за три дня просрочки увеличился на 1,8 миллиона долларов.

«Пока мы не получили ни денег, ни штрафа. Просрочка идет - уже за три дня 1,8 миллиона долларов накопилось», - сказал представитель «Газпрома» в эфире телеканала «Россия 24».

Также Медведев сообщил, что Стокгольмский арбитраж частично отменил требование «Газпрома» take or pay по контракту с «Нафтогазом», так как полное удовлетворение претензий компании обанкротило бы Украину.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 22 декабря вынес решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» из-за контракта на поставку российского газа на Украину. В частности, суд обязал украинское предприятие выплатить «Газпрому» 2,019 млрд долларов за уже поставленное голубое топливо.

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