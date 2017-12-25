Набиуллина призвала не хранить новые банкноты в 200 и 2000 рублей в качестве сувениров

25 Дек. 18:59 2017-12-25T18:59:02+03:00

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала россиян не хранить новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей как сувениры. По ее словам, в этом нет никакого смысла, ведь никаких ограничений по выпуску этих банкнот нет и уже через несколько месяцев они войдут в повседневный обиход.

«Знаю о том, что многие начинают хранить эти деньги как сувениры. Пока они редкие - даже некоторые магазины пока опасаются брать эти купюры. <...> Но ограничений в их выпуске нет, они скоро станут повседневными. Хранить их нет никакого смысла», - сказала Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24».

Напомним, в середине октября Центробанк представил новые купюры 200 и 2000 рублей. На первой - изображены виды Крыма. На второй - Владивостока. Причем сразу после официальной презентации банкноты стали поступать в банки.