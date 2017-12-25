Фигурантке дела «Седьмой студии» Апфельбаум продлили домашний арест

25 Дек. 19:17 2017-12-25T19:17:16+03:00

Таким образом, директор РАМТ не сможет до 19 апреля 2018 года покинуть свою квартиру без разрешения правоохранителей

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‍В понедельник, 25 декабря, Басманный суд Москвы продлил домашний арест директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум, обвиняемой в мошенничестве. Как выяснилось, фигурантка дела «Седьмой студии» не сможет до 19 апреля следующего года покинуть свою квартиру без соответствующего разрешения правоохранителей.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. «Удовлетворить ходатайство следователя и продлить Апфельбаум меру пресечения до 19 апреля 2018 года», - цитирует ТАСС решение судьи.

Напомним, Софья Апфельбаум была задержана 27 октября - после допроса в качестве свидетеля по делу «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. Следователи предъявили ей обвинение в мошенничестве. Тогда Апфельбаум стала шестым фигурантом громкого уголовного дела о хищении средств, выделенных министерством культуры России на развитие современного искусства.