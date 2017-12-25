Кобзона исключили из состава экспертного совета Минкульта

25 Дек. 19:37 2017-12-25T19:58:28+03:00

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В понедельник, 25 декабря, министр культуры России Владимир Мединский подписал указ о расширении экспертного совета при ведомстве с 22-х до 33 человек.

Как уточнил первый замминистра Владимир Аристархов, в обновленный состав, в частности, вошли худрук Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков, ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаредзе, кинорежиссер Карен Шахназаров, а также директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. При этом из совета Минкульта официально исключили Иосифа Кобзона.

«В настоящее время в совете в составе 33 человека. Идея заключалась в том, чтобы от каждой отрасли было по два-три уважаемых человека», - цитирует Аристархова ТАСС.

Кстати, напомним, недавно председатель общественного совета министерства культуры РФ Юрий Поляков рассказал «КП» о своей новой должности.