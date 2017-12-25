«Танцующий миллионер» перевоплотился в Санта-Клауса и запряг оленя

25 Дек. 19:37 2017-12-25T19:51:06+03:00

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Эпатажный итальянский бизнесмен Джанлука Вакки необычно поздравил подписчиков в своём Инстаграме с Рождеством. Он запряг огромного надувного оленя, а вместо саней использовал красный Rolls-Royce. Выйдя из своей нескромной упряжки, седовласый красавец пустился в пляс. На то он и «танцующий миллионер», в конце концов. Танцевал Джанлука под песню Last Christmas группы Wham!

- С Рождеством вас поздравляет современный Санта-Клаус! Давайте будем сохранять традиции, но делать их более современными, - подписал Джанлука Вакки своё видеопоздравление.

Напомним, итальянец прославился в Интернете в 2016 году благодаря своим зажигательным танцам с молодой женой. На данный момент седовласому красавчику 50 лет. А жена от него ушла. Но он не расстраивается и крутит романы с самыми красивыми женщинами планеты (подробности)