Силуанов: инфляция в России в 2017 году составит 2,5-2,6%
В понедельник, 25 декабря, глава Минфина России Антон Силуанов рассказал об инфляции по итогам года. По его данным, в 2017 году рост потребительских цен в нашей стране будет рекордно низким и составит всего 2,5-2,6%.
«В этом году мы видим снижение инфляции, в этом году будет 2,5-2,6%. Это исторический минимум», - сказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».
А в будущем году, по прогнозам министерства финансов, инфляция ожидается на уровне 4%.
Кстати, напомним, на днях стало известно, что инфляция в России практически сравнялась с европейскими показателями. По данным Росстата, в последнее время цены растут на какие-то 0,2% в месяц, с начала этого года по начало декабря набежало всего 2,3% - такого не было в России за всю ее постсоветскую историю.