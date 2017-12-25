Силуанов: инфляция в России в 2017 году составит 2,5-2,6%

25 Дек. 19:53 2017-12-25T19:54:01+03:00

По словам министра, рост потребительских цен в этом году станет рекордно низким

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В понедельник, 25 декабря, глава Минфина России Антон Силуанов рассказал об инфляции по итогам года. По его данным, в 2017 году рост потребительских цен в нашей стране будет рекордно низким и составит всего 2,5-2,6%.

«В этом году мы видим снижение инфляции, в этом году будет 2,5-2,6%. Это исторический минимум», - сказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».

А в будущем году, по прогнозам министерства финансов, инфляция ожидается на уровне 4%.

Кстати, напомним, на днях стало известно, что инфляция в России практически сравнялась с европейскими показателями. По данным Росстата, в последнее время цены растут на какие-то 0,2% в месяц, с начала этого года по начало декабря набежало всего 2,3% - такого не было в России за всю ее постсоветскую историю.