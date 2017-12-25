Генпрокурор России обратился к главе Европарламента в связи с делом Браудера

25 Дек. 20:16 2017-12-25T20:16:45+03:00

В надзорном ведомстве заметили, что депутаты ЕП пытаются оказать «политическое давление» на Кипр

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Генеральный прокурор России Юрий Чайка написал письмо председателю Европарламента (ЕП) Антонио Таяни в связи с делом основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

В своем послании глава российского надзорного ведомства отметил, что обращение депутатов ЕП к руководству Кипра, в котором они пригрозили Никосии «последствиями» за сотрудничество с Москвой в расследовании дела Браудера, «является прямым вмешательством во внутренние дела» Кипра.

Как заметил Чайка, подобные действия следует расценивать только «как инструмент политического давления на самостоятельные ветви власти суверенного государства». «А это прямо противоречит принципам демократии и верховенства права, которые относятся к основополагающим не только европейским, но и универсальным ценностям», - подчеркнул Чайка в своем письме, опубликованном в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Напомним, Уильям Браудер ранее был заочно приговорен в России к девяти годам заключения по уголовному делу о неуплате налогов.