2017-12-25T20:30:16+03:00
Политика

Путин: Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами

Как заверил глава нашего государства, Москва не собирается ограничивать общение парламентариев
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник, 25 декабря, на встрече с руководителями палат Федерального собрания, заявил, что российские власти открыты к сотрудничеству со всеми странами.

При этом, по словам главы нашего государства, Москва не собирается ограничивать общение парламентариев разных стран, несмотря на существующие ограничения. «Мы не собираемся со своей стороны ничего ограничивать, мы открыты, готовы к таким контактам, будем работать со всеми коллегами, кто хочет с нами работать вместе», - цитирует российского лидера ТАСС.

Как заметил Путин, в настоящее время обе палаты российского парламента проводят большую международную деятельность, что, по его словам, «сродни народной дипломатии».

Кстати, напомним, в ноябре впервые за три года встретились депутаты парламентов РФ и ЕС. Тогда стороны обсудили двусторонний диалог и внутриукраинский кризис.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Реновация» стала главным словом уходящего года в России
Путин предложил продлить амнистию капитала и отменить 13%-й налог для бизнеса, переводимого в Россию
ФИФА: Решение Мутко оставить пост главы РФС не повлияет на ЧМ – 2018 в России
Умерла актриса Хезер Мензес, сыгравшая Луизу в «Звуках музыки»
«Группа ГАЗ» об аварии на «Славянском базаре»: Похоже, водитель автобуса и не пытался тормозить
В России могут ввести сбор за утилизацию старых холодильников и телевизоров
Аналитики назвали реальную стоимость биткоина
ДТП у метро «Славянский бульвар»: мэрия Москвы опубликовала список погибших и пострадавших
ФАС начала расследование резкого роста цен на такси перед Новым годом
Путин заявил, что Россия продолжит борьбу с терроризмом в Сирии в случае необходимости
Реакция матери на возвращения сына-солдата довела интернет-пользователей до слез
Путин заявил о необходимости совершенствовать закон о СМИ-иноагентах
Кадыров создал отдельный аккаунт в Telegram для обратной связи
Экс-главу Росавиации Юрчика назначили замминистра транспорт
Генпрокурор России обратился к главе Европарламента в связи с делом Браудера
В Астане сгорела новогодняя ёлка
Силуанов: инфляция в России в 2017 году составит 2,5-2,6%
Самая дорогая ёлка в мире установлена в Белграде