Путин: Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами

25 Дек. 20:30 2017-12-25T20:30:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник, 25 декабря, на встрече с руководителями палат Федерального собрания, заявил, что российские власти открыты к сотрудничеству со всеми странами.

При этом, по словам главы нашего государства, Москва не собирается ограничивать общение парламентариев разных стран, несмотря на существующие ограничения. «Мы не собираемся со своей стороны ничего ограничивать, мы открыты, готовы к таким контактам, будем работать со всеми коллегами, кто хочет с нами работать вместе», - цитирует российского лидера ТАСС.

Как заметил Путин, в настоящее время обе палаты российского парламента проводят большую международную деятельность, что, по его словам, «сродни народной дипломатии».

Кстати, напомним, в ноябре впервые за три года встретились депутаты парламентов РФ и ЕС. Тогда стороны обсудили двусторонний диалог и внутриукраинский кризис.