2017-12-25T21:00:46+03:00
Политика

Кадыров создал отдельный аккаунт в Telegram для обратной связи

Также, по словам политика, ему можно писать персональные сообщения в новой соцсети Mylistory
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Чечни Рамзан КадыровГлава Чечни Рамзан КадыровФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В понедельник, 25 декабря, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что создал дополнительный аккаунт в мессенджере Telegram для обратной связи с подписчиками.

«Мне неоднократно пересылали сообщения, и я сам некоторые читал у вас о том, что в Telegram есть один недостаток - невозможность обратной связи. Для этого я открываю аккаунт @kadyrovcall, чтобы люди имели возможность написать», - заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

Также он обратил внимание на то, что ему можно писать в новой соцсети Mylistory, которая в настоящее время тестируется в респулике.

Напомним, утром 23 декабря стало известно о блокировке аккаунтов Кадырова в Instagram и Facebook. После этого чеченский лидер предложил новую социальную сеть Mylistory. Как отметил тогда политик, она сейчас находится на стадии тестирования и будет запущена после Нового года.

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