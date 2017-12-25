Путин заявил о необходимости совершенствовать закон о СМИ-иноагентах

25 Дек. 21:15 2017-12-25T21:15:36+03:00

По словам главы РФ, это необходимо, чтобы юридическая норма «полностью выполняла свою функцию»

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Президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник, 25 декабря, на встрече с руководителями палат Федерального собрания, заявил о необходимости совершенствовать закон о СМИ-иноагентах. По его словам, это необходимо для того, чтобы юридическая норма «полностью выполняла свою функцию» - не давала вмешиваться во внутриполитические дела РФ извне.

«Конечно, этот закон нуждается в совершенствовании, но надо только сделать так, чтобы он был направлен на решение той задачи, ради которой он создавался, а именно исключить всякое вмешательство в нашу внутриполитическую жизнь извне напрямую либо через подставных лиц, финансируя деятельность внутри страны», - цитирует главу нашего государства «Интерфакс».

Напомним, 25 ноября Путин подписал закон, позволяющий причислять к иностранным агентам зарубежные СМИ, которые получают финансирование из-за рубежа. А в декабря Минюст включил в список иноагентов девять американских средств массовой информации.