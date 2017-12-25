Реакция матери на возвращения сына-солдата довела интернет-пользователей до слез

25 Дек. 21:32 2017-12-25T21:33:22+03:00

Шок-видео: слезы матери солдата, вернувшегося домой. Мама парня, вернувшегося из армии, не смогла совладать с переполняющими ее чувствами и стала звездой Интернета.

Видео, которое уже посмотрели почти шесть миллионов раз, назвали лучшим рождественским роликом [видео]

Изменить размер текста: A A

Видео, на котором запечатлена реакция матери на возвращение сына из армии, интернет-пользователи назвали лучшим рождественским роликом. Эту запись, которая довела большую часть юзеров соцсетей до слез, посмотрели уже почти шесть миллионов раз.

Как стало известно, молодой человек, который последние два года проходил службу в Японии, решил устроить своей маме сюприз - неожиданно навестить ее в Рождество.

На опубликованных сестрой солдата кадрах видно, что реакция на сюрприз была очень эмоциональной. Сначала шокированная мать с криками убегает от сына, когда тот идет за ней, чтобы обнять. Причем успокаивается женщина, только когда молодому человеку все-таки удается заключить ее в объятия: в этот момент крик сменяется слезами.