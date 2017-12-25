Путин заявил, что Россия продолжит борьбу с терроризмом в Сирии в случае необходимости
Президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник, 25 декабря, на встрече с руководителями палат Федерального собрания, заявил, что Россия продолжит борьбу с терроризмом в Сирии в случае необходимости.
Однако, как подчеркнул глава нашего государства, широкого применения вооруженных сил в арабской республике, как это было ранее, не потребуется. При этом он не исключил возможность «точечной» поддержки.
«Широкого, такого, как было до этого момента времени, применения Вооруженных сил Российской Федерации в Сирии не требуется, но два пункта базирования у нас есть, и мы, конечно, борьбу с терроризмом, в том числе на территории Сирии, продолжим», - цитирует российского лидера ТАСС.
Напомним, 11 декабря Путин неожиданно прилетел на аэродром Хмеймим, где приказал приступить к выводу российской группировки из САР. А чуть позднее в Кремле заявили, что операция Воздушно-космических сил (ВКС) в Сирии во многом достигла своей цели: территория арабской республики была освобождена от боевиков.
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