ДТП у метро «Славянский бульвар»: мэрия Москвы опубликовала список погибших и пострадавших

25 Дек. 22:34 2017-12-25T22:35:45+03:00

По последним данным, жертвами ДТП у метро «Славянский бульвар» стали четыре человека [видео]

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Мэрия Москвы опубликовала полный список погибших и пострадавших в ДТП у метро «Славянский бульвар» на западе столицы.

Известно, что одной из жертв аварии стала 38-летняя Евгения Михайлова. Остальные трое погибших - неизвестная 45-летняя женщина, неизвестный 18-летний молодой человек и еще один неизвестный мужчина.

Кроме того, еще 11 человек получили травмы различой степени тяжести. Их имена также приводятся на официальном портале мэра Москвы. Причем двое из них от госпитализации отказались. Таким образом, в больницах города в настоящее время находятся в общей сложности девять пострадавших: врачи оценивают состояние всех пациентов как средней степени тяжести.

Напомним, ДТП в районе станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы произошло в понедельник, 25 декабря, около 14:50 мск. Именно в это время автобус выехал с дороги на тротуар и въехал в многолюдный подземный переход .

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. При этом водитель пассажирского транспорта задержан.