«Группа ГАЗ» об аварии на «Славянском базаре»: Похоже, водитель автобуса и не пытался тормозить

25 Дек. 23:55 2017-12-25T23:55:26+03:00

По последним данным, погибли четыре человека, еще 11 пострадали Фото: Михаил ФРОЛОВ

В компании рассказали о своих выводах после предварительного анализа деталей ДТП на Кутузовском проспекте [видео]

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В компании «Группа ГАЗ» проанализировали детали ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, где жертвами аварии с участием автобуса стали четыре человека, и поделились своими выводами.

Как показал предварительный анализ произошедшего, «в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо, и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования»

«При этом можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился», - цитирует сообщение компании РИА Новости.

Напомним, страшная авария на Кутузовском произошла в понедельник, 25 декабря. Автобус, шедший из Сколково до станции метро «Славянский базар», въехал в подземный переход, где в тот момент находилось много людей. По одной из версий следствия, водитель не справился с управлением.

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