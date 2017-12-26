2017-12-26T00:29:15+03:00
Общество

Умерла актриса Хезер Мензес, сыгравшая Луизу в «Звуках музыки»

Незадолго до смерти 68-летней актрисе Хезер Мензес-Урих поставили страшный диагноз – рак мозга [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Актриса Хезер Мензес-Урих скончалась на 69-м году жизниАктриса Хезер Мензес-Урих скончалась на 69-м году жизниФото: REUTERS
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Печальная весть пришла из Канады: на 69-м году жизни в городе Франкфорд (провинция Онтарио) скончалась актриса Хезер Мензес-Урих, которую мы знаем по роли в оскароносном голливудском фильме «Звуки музыки», сообщает Variety.

Сын актрисы Райан Урих рассказал изданию, что незадолго до смерти врачи поставили его матери страшный диагноз – рак мозга. Умерла она, в канун католического Рождества, в окружении детей, родных и близких.

«Она была актрисой, балериной и любимой женщиной, которая жила полной жизнью. Она не мучилась, но около четырех недель после того, как у нее нашли рак мозга в терминальной стадии, испустила последний вздох на этой Земле», — приводит портал его слова.

В фильме «Звуки музыки» Хезер Мензес сыграла Луизу, одну из дочерей главного героя – капитана Георга Людвига фон Траппа. Фото: Wikipedia

В фильме «Звуки музыки» Хезер Мензес сыграла Луизу, одну из дочерей главного героя – капитана Георга Людвига фон Траппа. Фото: Wikipedia

Напомним, в снятом в 1965 году режиссером Робертом Уайзом фильме «Звуки музыки» Хезер Мензес-Урих сыграла Луизу – одну из дочерей капитана Георга Людвига фон Траппа. Мюзикл был удостоен пяти «Оскаров» и уже стал классикой Голливуда.

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