«Реновация» стала главным словом уходящего года в России
В уходящем году наша речь пополнилась новыми словами, и главное из них – «реновация». Так считает Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка, куда входят писатели, журналисты, философы, лингвисты, филологи и культурологи.
Топ-десять опубликован на сайте «Год литературы 2017». На втором месте рейтинга – «биткоин», замыкает тройку лидеров популярнейшее ныне словечко «хайп».
В десятку главных русских слов этого года также вошли слова «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство» («харассмент»).
Кроме того, эксперты выбрали топ-15 авторских неологизмов – новообразованных слов или выражений (протологизмов). На первом месте в этом списке «домогант», вторую строчку занимает «гоп-политика», а на третьем месте слово «зломенитый».
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