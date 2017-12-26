«Реновация» стала главным словом уходящего года в России

СЕГОДНЯ 01:48 2017-12-26T01:56:21+03:00

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка определил 10 главных слов 2017 года, и во главе списка – реновация Фото: Михаил ФРОЛОВ

В десятке главных русских слов 2017 года эксперты также назвали «биткоин», «хайп», «баттл», «допинг» и «фейк»

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В уходящем году наша речь пополнилась новыми словами, и главное из них – «реновация». Так считает Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка, куда входят писатели, журналисты, философы, лингвисты, филологи и культурологи.

Топ-десять опубликован на сайте «Год литературы 2017». На втором месте рейтинга – «биткоин», замыкает тройку лидеров популярнейшее ныне словечко «хайп».

В десятку главных русских слов этого года также вошли слова «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство» («харассмент»).

Кроме того, эксперты выбрали топ-15 авторских неологизмов – новообразованных слов или выражений (протологизмов). На первом месте в этом списке «домогант», вторую строчку занимает «гоп-политика», а на третьем месте слово «зломенитый».

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