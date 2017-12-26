Авария на «Славянском бульваре»: В автобусе был видеорегистратор

СЕГОДНЯ 02:20 2017-12-26T10:07:54+03:00

В аварии погибли четыре человека, еще 11 пострадали Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Как стало известно к этому часу, автобус, который накануне въехал в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар» в Москве, был оборудован бортовым видеорегистратором.

Об этом говорится в сообщении на странице «Московский транспорт» в Twitter. Отмечается, что «правоохранительные органы изучат видеозаписи и оценят действия водителя».

Ранее в компании «Группа ГАЗ» после предварительного анализа произошедшего предположили, что водитель даже не пытался затормозить.

Напомним, авария на Кутузовском проспекте произошла в понедельник, 25 декабря, около 14:50 мск. Автобус въехал в подземный переход, где в тот момент находилось много людей. В результате погибли четыре человека, ещё одиннадцать получили травмы разной степени тяжести.

По одной из версий следствия, водитель не справился с управлением. По другой версии, причиной аварии послужила техническая неисправность автобуса.

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