Самым популярным треком года «ВКонтакте» стала песня «Розовое вино»

СЕГОДНЯ 03:35 2017-12-26T04:04:44+03:00

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В преддверии Нового года социальная сеть «ВКонтакте» назвала победителей первой своей собственной музыкальной премии VK Music Awards.

Самой популярной песней уходящего года стала композиция «Розовое вино» в исполнении дуэта Элджей и Feduk, в 2017 году пользователи соцсети прослушали её свыше 200 миллионов раз.

Тридцатка главных треков года опубликована в специальном плейлисте музыкального раздела «ВКонтакте».

Соцсеть «ВКонтакте» опубликовала 30 главных треков года в плейлистеФото: Скриншот сайта

Чаще всего меломаны включали такие композиции, как «Ламбада» (T-Fest x Скриптонит), «Половина моя» (MiyaGi & Эндшпиль), «Лейла» (Jah Khalib), Believer (Imagine Dragons), «Вите Надо Выйти» (ESTRADARADA), Despacito (Luis Fonsi), «Тает лед» («Грибы») и другие.

Онлайн-трансляцию церемонии вручения премии, которую вел Павел Воля, на сайте посмотрели более четырех миллионов человек, причем число просмотров растёт с каждой минутой.