«Оговорка, и всё же...»: Пушков прокомментировал слова Порошенко о «подлости украинского режима»
Заявление лидера Незалежной Петра Порошенко о «подлом украинском режиме» не осталось без внимания главы комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова.
«Порошенко: «Никто не знает подлость украинского режима лучше, чем мы - украинцы». Оговорка, конечно, и всё же... В России так не ошибаются», - так прокомментировал он слова президента Украины на своей странице в Twitter.
Российский сенатор прокомментировал оговорку президента УкраиныФото: Twitter.com
Напомним, такое нечаянное признание прозвучало от Петра Порошенко в его 20-минутном выступлении по случаю Дня дипломатической службы Украины. Слова о «коварстве украинского режима» можно услышать на 12 минуте 55 секунде видео.
Самое интересное, что ни сам Порошенко не счел нужным исправить оговорку, ни присутствовавшие в зале никак на неё не отреагировали. По мнению пользователей соцсетей, это объясняется просто: глава государства впервые за время своего президентства сказал правду.
Пользователи сети высмеяли оговорку Порошенко о коварстве украинского режима .Комментаторы отметили, что это самое правдивое заявление украинского президента за время нахождения у власти