2017-12-26T05:31:08+03:00
Политика

«Оговорка, и всё же...»: Пушков прокомментировал слова Порошенко о «подлости украинского режима»

Лидер Незалежной нечаянно сделал самое правдивое заявление за всё время своего президентства [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Петр Порошенко сделал самое правдивое заявление за все время у властиПрезидент Украины Петр Порошенко сделал самое правдивое заявление за все время у властиФото: REUTERS
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Заявление лидера Незалежной Петра Порошенко о «подлом украинском режиме» не осталось без внимания главы комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова.

«Порошенко: «Никто не знает подлость украинского режима лучше, чем мы - украинцы». Оговорка, конечно, и всё же... В России так не ошибаются», - так прокомментировал он слова президента Украины на своей странице в Twitter.

Российский сенатор прокомментировал оговорку президента Украины Фото: Twitter.com

Российский сенатор прокомментировал оговорку президента УкраиныФото: Twitter.com

Напомним, такое нечаянное признание прозвучало от Петра Порошенко в его 20-минутном выступлении по случаю Дня дипломатической службы Украины. Слова о «коварстве украинского режима» можно услышать на 12 минуте 55 секунде видео.

Самое интересное, что ни сам Порошенко не счел нужным исправить оговорку, ни присутствовавшие в зале никак на неё не отреагировали. По мнению пользователей соцсетей, это объясняется просто: глава государства впервые за время своего президентства сказал правду.

Пользователи сети высмеяли оговорку Порошенко о коварстве украинского режима .Комментаторы отметили, что это самое правдивое заявление украинского президента за время нахождения у власти

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