Стало известно, кто заменит Мутко на посту главы РФС

СЕГОДНЯ 05:47 2017-12-26T05:58:15+03:00

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Ближайшие шесть месяцев вместо Виталия Мутко исполнять обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) будет Александр Алаев, который занимает должность генерального директора организации. Такое решение было принято на заседании исполкома РФС в Москве.

На пресс-конференции после заседания вице-премьер России сообщил, что он решил временно оставить пост главы футбольного союза в связи с «очень большими нападками на российский спорт», и намерен защитить свою честь в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

По словам Виталия Мутко, он уже во вторник подаст иск в CAS, чтобы оспорить решение об отстранении нашей сборной от Олимпиад из-за допингового скандала. Однако он отметил, что пока не решил, по какому точно вопросу будет обращаться в суд, и обсудит это с юристами днём 26 декабря, передает ТАСС.

Напомним, о том, что Виталий Мутко решил на полгода приостановить свои полномочия в должности президента президента РФС, стало известно в понедельник, 25 декабря.