Стало известно, кто заменит Мутко на посту главы РФС
Ближайшие шесть месяцев вместо Виталия Мутко исполнять обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) будет Александр Алаев, который занимает должность генерального директора организации. Такое решение было принято на заседании исполкома РФС в Москве.
На пресс-конференции после заседания вице-премьер России сообщил, что он решил временно оставить пост главы футбольного союза в связи с «очень большими нападками на российский спорт», и намерен защитить свою честь в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).
По словам Виталия Мутко, он уже во вторник подаст иск в CAS, чтобы оспорить решение об отстранении нашей сборной от Олимпиад из-за допингового скандала. Однако он отметил, что пока не решил, по какому точно вопросу будет обращаться в суд, и обсудит это с юристами днём 26 декабря, передает ТАСС.
Напомним, о том, что Виталий Мутко решил на полгода приостановить свои полномочия в должности президента президента РФС, стало известно в понедельник, 25 декабря.
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