2017-12-26T06:26:40+03:00
Политика

Глава МИД Германии: Украину и Турцию нескоро примут в ЕС

Зигмар Габриэль уверен, что в ближайшие годы этим двум странам не стать членами Евросоюза
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Германии Зигмар ГабриэльМинистр иностранных дел Германии Зигмар ГабриэльФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль оценил перспективы присоединения Украины и Турции к «дружной европейской семье». По его мнению, членами Евросоюза эти две страны станут очень нескоро.

«Я не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена ЕС», - заявил глава МИД ФРГ в интервью медиагруппе Funke.

Он считает, что нужно искать «альтернативные формы более тесного сотрудничества» с Анкарой и Киевом, а примером таких отношений может стать сделка, подобная той, которую Брюссель пытается заключить с Лондоном.

«Если мы сможем прийти к разумному соглашению, которое будет регулировать отношения Британии с Европой после Brexit, это могло бы стать моделью для других стран: для Украины или для Турции», - уточнил немецкий дипломат.

Напомним, лидер Незалежной Петр Порошенко обещает украинцам, что их страна вступит в ЕС и НАТО, с первого дня своего президентства. А вот президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже считает, что республике членство в Евросоюзе больше не нужно.

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