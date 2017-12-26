Глава МИД Германии: Украину и Турцию нескоро примут в ЕС
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль оценил перспективы присоединения Украины и Турции к «дружной европейской семье». По его мнению, членами Евросоюза эти две страны станут очень нескоро.
«Я не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена ЕС», - заявил глава МИД ФРГ в интервью медиагруппе Funke.
Он считает, что нужно искать «альтернативные формы более тесного сотрудничества» с Анкарой и Киевом, а примером таких отношений может стать сделка, подобная той, которую Брюссель пытается заключить с Лондоном.
«Если мы сможем прийти к разумному соглашению, которое будет регулировать отношения Британии с Европой после Brexit, это могло бы стать моделью для других стран: для Украины или для Турции», - уточнил немецкий дипломат.
Напомним, лидер Незалежной Петр Порошенко обещает украинцам, что их страна вступит в ЕС и НАТО, с первого дня своего президентства. А вот президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже считает, что республике членство в Евросоюзе больше не нужно.