Ученые выяснили, что люди в браке счастливее одиноких

СЕГОДНЯ 07:28 2017-12-26T07:40:59+03:00

Семейная жизнь делает людей счастливее, даже если чувства с годами притупились Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По оценке исследователей, женатые или живущие со своими партнерами испытывают больше удовольствия от жизни, чем одиночки [видео]

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Семейная жизнь делает людей счастливее, они испытывают от жизни больше удовольствия, чем одиночки или пары. К такому выводу пришли канадские ученые, проводившие исследование в Великобритании.

Шон Гровер и Джон Хэлливелл из Ванкуверской экономической школы сравнили ощущения около 30 тысяч британских супружеских пар и около 350 тысяч граждан Соединенного Королевства, которые или не состоят в отношениях, или не живут вместе со своими партнерами. Исследователи анализировали уровень их морально-психического состояния и субъективную оценку собственного статуса.

В итоге канадские ученые выяснили, что женатые британцы намного счастливее тех, кто предпочитает жить в гордом одиночестве, даже если супруги немолоды, в браке уже много лет, и чувства со временем притупились.

Результаты своего исследования канадцы опубликовали в издании Journal of Happiness Studies.

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