Ученые выяснили, что люди в браке счастливее одиноких
Семейная жизнь делает людей счастливее, они испытывают от жизни больше удовольствия, чем одиночки или пары. К такому выводу пришли канадские ученые, проводившие исследование в Великобритании.
Шон Гровер и Джон Хэлливелл из Ванкуверской экономической школы сравнили ощущения около 30 тысяч британских супружеских пар и около 350 тысяч граждан Соединенного Королевства, которые или не состоят в отношениях, или не живут вместе со своими партнерами. Исследователи анализировали уровень их морально-психического состояния и субъективную оценку собственного статуса.
В итоге канадские ученые выяснили, что женатые британцы намного счастливее тех, кто предпочитает жить в гордом одиночестве, даже если супруги немолоды, в браке уже много лет, и чувства со временем притупились.
Результаты своего исследования канадцы опубликовали в издании Journal of Happiness Studies.
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