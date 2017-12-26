США и Китай откроют "горячую линию" для обмена данными по КНДР

СЕГОДНЯ 07:45 2017-12-26T07:45:05+03:00

Прямой канал связи может быть особенно полезен в случае обострения ситуации с Северной Кореей Фото: REUTERS

Данный канал будет обеспечивать прямую связь между странами на случай кризиса на Корейском полуострове

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США и Китай договорились о налаживании так называемой "горячей линии", которая позволит поддерживать связь между двумя странами для прямого обмена разведывательной информацией о КНДР. Так, особенную роль данный канал может сыграть в случае еще большего обострения ситуации на Корейском полуострове.

Как сообщает газета JoongAng Daily со ссылкой на зарубежные СМИ, соглашение об обмене сведениями было оговорено ранее в Пекине в рамках встречи американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Напомним, накануне появления этой информации, стало известно, что Вашингтон начал рассматривать возможность нанесения удара по Северной Корее. Обсуждение таких мер было начато на фоне низкой результативности дипломатических способов урегулирования кризиса.

Так, военным решением проблемы на полуострове может стать уничтожение стартовой площадки для пуска ракет, а также ликвидация складов с оружием на территории КНДР.